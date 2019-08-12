Татар-информ

12 августа 2019, 10:14

Экономика и финансыОфициальная хроника

Рустам Минниханов посетит международную выставку Turkmen sahrasy-2019 в Туркменбаши

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Экономика и финансыОфициальная хроника

Рустам Минниханов посетит международную выставку Turkmen sahrasy-2019 в Туркменбаши

Фото: tatarstan.ru

Татарстан представил на выставке в Туркменистане грузовики «КАМАЗ», вертолеты и беспилотный электробус.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит международную выставку Türkmen sährasy-2019 («Туркменская степь-2019»), которая открылась сегодня в городе Туркменбаши в рамках I Каспийского форума. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует посетить выставку Türkmen sährasy-2019 сегодня, во второй половине дня», – сообщили в пресс-службе.

На выставке представлен стенд Татарстана, а также отдельные стенды «Татнефти» и КАМАЗа. Нефтяная компания презентовала автомобильные шины, которые устанавливаются в том числе и на президентский лимузин Aurus, а также масла и топливо нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО». А на стенде автогиганта посетителям представили беспилотный электробус «ШАТЛ». На открытой выставочной территории представлены вертолеты «Ансат» в медицинском исполнении, весь модельный ряд грузовиков «КАМАЗ», а также сельхозтехника с брендом Made in Tatarstan.

В работе выставки Türkmen sährasy-2019 принимают участие около 120 компаний, общая площадь экспозиции составляет около 14 тыс. кв. метров. Особый акцент сделан на полной автоматизации производств, внедрении эффективных технологий, создании на их основе новейших производств по выпуску импортозамещающей и экспортноориентированной продукции.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Президент РТ накануне прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. Он принимает участие в мероприятиях I Каспийского экономического форума.

 

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