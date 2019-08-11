Татар-информ

11 августа 2019, 22:02

Официальная хроника

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

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Официальная хроника

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ намерен провести ряд деловых встреч на полях Каспийского экономфорума и посетить несколько крупных предприятий страны.

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где он примет участие в международной конференции «Каспийское море: выгоды укрепления международного экономического сотрудничества». 

Ожидается, что делегацию из России возглавит Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В аэропорту Туркменбаши Рустама Минниханова встретили хяким Балканской области Туркменистана Язтаган Гылыджов, градоначальник Амангельди Исаев, посол России в Туркменистане Александр Блохин и другие официальные лица. 

Каспийский экономический форум призван укрепить сотрудничество прикаспийских государств и дать старт новым договоренностям. Планируется, что участники рассмотрят вопросы развития экономического сотрудничества в регионе. 

12 августа на полях форума состоится международная конференция «Каспийское море: выгоды укрепления международного экономического сотрудничества», где также будут обсуждаться вопросы реализации совместных инвестиционных проектов и программ, обмен опытом по вопросам создания и развития особых экономических зон и т. д. 

Президент РТ намерен провести ряд деловых встреч и ознакомиться с работой Международного морского порта, Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Полимерного завода в Киянлы.

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