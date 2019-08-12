Татар-информ

12 августа 2019, 07:58

ОбществоЗдоровье и среда

В Росрыболовстве рассказали о новых правилах рыбалки

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ОбществоЗдоровье и среда

В Росрыболовстве рассказали о новых правилах рыбалки

Во всех регионах, кроме районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, на законодательном уровне впервые будет запрещено любительское рыболовство сетями.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В 2020 году в России вступят в силу новые правила рыбалки, однако они лишь обобщат те нормы, которые уже действовали ранее. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на начальника управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталия Молокова.

В ведомстве заявили, что на законодательном уровне впервые будет запрещено любительское рыболовство сетями. Исключение будет сделано для жителей районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, потому что здесь добыча рыбы является главным источником пропитания. Также будут введены суточные нормы вылова рыбы.

«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — сказал эксперт.

Так, по словам Молокова, будет запрещено использовать жаберные сети, кроме районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где их будут учитывать и маркировать.

Кроме того, будут запрещены электроудочки, так как они убивают практически все живое до дна водоема, добавил Молоков.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Тукаевском районе Татарстана прошли соревнования среди юных рыболовов.

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