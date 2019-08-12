Победитель соревнований среди юных рыболовов в Тукаевском районе поймал более 3 кг рыбы

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В деревне Евлево Тукаевского района Татарстана, на территории рыбопитомника ООО «Усадьба Касакина», 9 августа прошли соревнования среди юных рыболовов, пишет газета «Светлый путь».

«В них приняли участие 20 ребят в возрасте до 15 лет. Общий призовой фонд составил 9 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

За звание лучшего рыболова соревновались ребята из Евлево, Бурдыбаша, Бурдов, Набережных Челнов и Нижнекамска.

«Когда воспитание детей сводится к тому, что их сажают за стол и читают нравоучения — это не всегда дает нужный результат. Уверен, что процесс воспитания должен быть незаметным, проходить между делом», — отметил организатор соревнований, предприниматель Виталий Касакин.

Самым лучшим рыболовом стал Кирилл Жаров из Набережных Челнов, он поймал 3,400 кг рыбы. На втором месте — Рамзиль Галин из села Бурдыбаш, его улов — 2,750 кг. На третьем месте с результатом 2,650 кг оказался Булат Сафин.

Самого юного рыбака — 7-летнего Ярослава Григорова тоже поощрили денежным призом.

Организаторы пообещали, такие соревнования будут проводиться ежегодно.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.