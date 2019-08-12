Психолог Минздрава рассказал, как подготовить детей к первому классу

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава РФ Юрий Зинченко рассказал, как родителям морально подготовить ребенка к школьной жизни. Об этом сообщает RT.

Зинченко отметил, что родителям нужно разрешить ребенку научиться самому координировать свою деятельность. «Крайне важно со стороны родителей подготовить ребенка к тому, что, с одной стороны, он становится взрослым, идет в школу учиться интересному, а с другой — что учебная деятельность — это не игра, а возможность проявить свои способности через обучение и соблюдение правил», — сказал он.

По его словам, не следует ругать ребенка без серьезных причин, если, например, при наличии хороших знаний первоклассник не преуспевает в школе.

Он добавил, что в начальной школе самой важной компетенцией является сам процесс обучения, когда ребенок учится быть учеником. «И именно поэтому в первый год обучения необходимо обращать внимание на сам процесс, старания, длительность выполнения заданий и так далее», — заключил психолог.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в десяти школах и двух детских садах Татарстана осенью начнется реализация программы по развитию личностного потенциала.

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