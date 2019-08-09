В школах и детсадах Татарстана начнется реализация программы по развитию личностного потенциала

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В 10 школах и двух детских садах Татарстана осенью начнется реализация программы по развитию личностного потенциала. Об этом стало известно сегодня на торжественной церемонии посвящения молодых педагогов республики в профессию учителя.

По информации Минобрнауки РТ, программа направлена на раскрытие личностного потенциала детей всех возрастов. В частности, на умение ставить жизненные цели и достигать их за счет управления своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.

Татарстан стал одним из 10 регионов, отобранных экспертной комиссией по федеральному конкурсу на реализацию программы среди 32 субъектов РФ.

По словам министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова, в республике уделяется большое внимание профессиональному развитию педагогических и управленческих кадров, а также оснащению современной техникой образовательных организаций.

«Пять новых школ и три пристроя к учебным организациям откроют свои двери 1 сентября. Все эти школы оснащены современным оборудованием, имеют спортзалы, бассейны. По проекту “Демография” тоже строятся образовательные учреждения. Это 29 детсадов, которые также откроют двери к 1 сентября. Они построены по совместному соглашению с Министерством просвещения РФ», – подчеркнул он.

Программа по развитию личностного потенциала стартует осенью текущего года. Школы и детские сады, которые будут участвовать в ее внедрении в трехлетний период, расположены как в городской, так и сельской местности. Все эти организации имеют опыт реализации проектов по развитию у детей навыков XXI века, используют передовые методики и технологии, работают над повышением качества обучения детей.

К 2023 году в программу планируется вовлечь не менее 135 образовательных организаций Татарстана.

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