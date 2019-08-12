Российских студентов будут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). К 2021 году в России заработает сервис с искусственным интеллектом, который будет выявлять студентов с плохой успеваемостью, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлана Киясова.

«Искусственный интеллект на основании данных цифрового следа студентов будет оценивать их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение», — говорится в сообщении агентства.

На основе полученных руководство вузов должно будет решить, как поступить со студентом: поощрить его, отправить на дополнительные занятия, чаще спрашивать, предупредить или отчислить.

По словам Киясова, «искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей».

Систему будут тестировать в нескольких вузах. Внедрять систему начнут в этом году, а к 2021-му в отдельных университетах будут действовать опытные образцы.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что с 1 сентября 2020 года в российских колледжах исчезнут около 100 специальностей и появятся несколько новых.

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