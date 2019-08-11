Татар-информ

11 августа 2019, 17:02

Наука и образование

Глава Минпросвещения рассказала, какие новые профессии появятся в российских колледжах

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Наука и образование

Глава Минпросвещения рассказала, какие новые профессии появятся в российских колледжах

На специальности, которые планируется исключить, за прошедшие 5 лет никто или почти никто не поступал, отметила Ольга Васильева.

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). С 1 сентября 2020 года Минпросвещения России планирует исключить около 100 позиций из списка профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на министра просвещения РФ Ольгу Васильеву.

«Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как „Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем“, „Аддитивные технологии“ — то есть технологии с использованием 3D-печати», — сказала Васильева.

Также, по ее словам, в перечень включат специальности «Монтажник оборудования мобильной связи», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Графический дизайн», «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».

Министр также уточнила, что на специальности, которые планируется исключить, за прошедшие 5 лет никто или почти никто не поступал. Это такие профессии, как «Изготовитель эмалированной посуды», «Сушильщик в бумажном производстве», «Ткач», «Вышивальщица», «Сборщик изделий электронной техники», отметила глава ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Политехнический колледж Нижнекамска получит статус образовательного ресурсного центра.

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