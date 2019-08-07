Новый ресурсный центр в стиле WorldSkills появится в Нижнекамске

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Через несколько месяцев Политехнический колледж Нижнекамска получит статус образовательного ресурсного центра, сообщает «НТР 24».

В настоящее время в колледже идет капитальный ремонт: подрядчики меняют кровлю, окна, пол и коммуникации. Кроме того, цветовая гамма уже третьего в городе ресурсного центра будет выдержана в стиле WorldSkills. Также здесь появятся современные мастерские, яркие коридоры и студенческое кафе.

«На проведение этих масштабных работ в рамках республиканской программы по созданию ресурсных центров нам выделено 137 млн рублей», — рассказала директор политехнического колледжа имени Евгения Королева Татьяна Куприянова.

Также с сентября в колледже дополнительно откроется 8 новых образовательных направлений, которые соответствуют стандартам WorldSkills.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане для популяризации рабочих профессий создан и работает 31 ресурсный центр.

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