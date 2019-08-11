Главный тренер «Ак Барса» о турнире в Нур-Султане: Молодым игрокам надо добавлять в игре

(Казань, 11 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Дмитрий Квартальнов, главный тренер казанского «Ак Барса» прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:4 Б) на Кубке Президента Казахстана и подвел итоги выступления команды на турнире, где казанцы заняли третье место. В частности, Квартальнов остался недоволен прогрессом молодежи, передает клубная пресс-служба.

Квартальнов не стал скрывать своего недовольства игрой команды: «Первый турнир, мы не совсем довольны — есть моменты, над которыми надо работать. Сегодня была тоже неплохая игра, к сожалению, не дотерпели и получили гол. Об этом вопросе нам тоже надо подумать».

Говоря о своей молодежи, наставник казанцев ясно выразился, что ей нужно еще прибавлять. «Кем-то мы довольны, кем-то — нет. Надо добавлять ребятам молодым, надо добавлять», — сказал он.

И возвращаясь к матчу против «Автомобилиста», Квартальнов отметил потерю концентрации в концовке — уральцы отыгрались за 40 секунд до конца основного времени.

«Да, это была, наверное, одна из ключевых игр. Но пропускать гол за 40 секунд до конца матча — это большая роскошь, далее этого бы не хотелось. Но есть то, что есть: надо уметь играть такие моменты хорошо. Есть немного времени — поработаем, подумаем», — заключил тренер.

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