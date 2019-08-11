Казанский «Ак Барс» финишировал третьим на турнире в столице Казахстана

(Казань, 11 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем туре предсезонного турнира в Нур-Султане на приз Президента Республики Казахстан казанский «Ак Барс» проиграл по буллитам «Автомобилисту» (Екатеринбург) со счетом 3:4.

К последнему туру турнира вне зависимости от результатов последних матчей было ясно, что первое место досталось хозяйскому «Барысу», последнее, пятое у нижнекамского «Нефтехимика», проигравшего все четыре поединка, четвертое занял уфимский «Салават Юлаев». И только вторая и третья команды пока не определились. Как раз победитель матча казанцев и уральцев занимал вторую позицию, обе команды проиграли «Барысу» и обыграли уфимцев и нижнекамцев, проигравший становился третьим.

Что до состава казацев, то отметим в нем защитника Дмитрия Юдина, вернувшегося из рядов олимпийской сборной России, успешно выступившей на турнире в Сочи. Сам же матч действительно получился очень упорным, обе команды не собирались отбывать номер. Уральцы, ставшие открытием прошлого сезона, выглядели очень солидно, казанцы с каждым матчем смотрятся все лучше. Так что в первом периоде забить никому не удалось, преимущество одна из команд получала только в тот момент, когда играла в большинстве.

Голы немногочисленная публика увидела лишь во втором периоде и при игре в равных составах. С интервалом в 20 с небольшим секунд забили сначала казанцы, а затем уральцы. Джастин Азеведо, вновь объединенный в тройке со своим земляками-канадцами Патрисом Кормье и Мэттом Фрэттином, огорошил чешского вратаря «Автомобилиста» Яна Коваржа неожиданным кистевым броском из-под защитника, шайба влетела в дальнюю девятку.

В ответной атаке канадский легионер уральцев Брукс Мэйсек оказался самым проворным на добивании, 1:1. В оставшееся время второй трети матча упомянем хороший фланговый проход Владимира Ткачева и его опасный кистевой бросок, повезло в этом эпизоде уральцам — шайба попала в штангу их ворот.

Вновь выйти вперед казанцам удалось вскоре после начала третьего периода, на этот раз забил «Барыс» в большинстве. Данис Зарипов откатил шайбу на синнию линию Альберту Яруллину, и тот швырнул ее в сторону ворот. Закрытый своими и чужими игроками Коварж увидел шайбу только за своей спиной, 1:2.

Еще одно удаление в составе «Автомобилиста», и шайба влетает уже в ворота, защищаемые Тимуром Биляловым. В контратаке пробил стража ворот «Ак Барса» американский форвард уральцев Дэн Секстон, 2:2. И следующая шайба была заброшена в неравных составах, когда команды играли четыре на четыре. Это Ткачев взял игру на себя, прошел к чужим воротам и послал шайбу в ближний угол, 2:3.

Точку в матче должен был поставить могучим щелчком с ходу шведский защитник казанцев Микаэль Викстранд в большинстве, но арбитры после видеопросмотра посчитали, что шайба в ворота не попала. А на последней минуте основного времени уральцы в третий раз отыгрались. Максим Березин попал в ворота с очень острого угла, 3:3.

Овертайм победителя не выявил, пришлось исполнять серию штрафных бросков-буллитов. И здесь уральцы оказались сильнее, реализовав три попытки из четырех против одной (Зарипов) у казанцев.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0). Шайбы забросили: Мэйчек (32), Секстон (48), Березин (60) — Азеведо (32), Яруллин (46), Ткачев (55). Штраф: 16-16.

«Ак Барс»: Билялов. Викстранд — Ожиганов, Фрэттин — Кормье — Азеведо; Юдин — Яруллин, Галиев — Ткачёв — Зарипов; Хенкель — Журавлёв, Глухов — Ар. Галимов — Лукоянов; Абросимов — Лямкин, Марушев — Михеев — Фисенко; Сафонов, Воронков.

В вечернем матче встречались «Барыс» — «Салават Юлаев». Сегодня же казанцы вернулись домой. 17 августа в Нижнекамске «Ак Барс» сыграет контрольный матч с «Нефтехимиком». На этой неделе на турнире в Нур-Султане земляки уже встречались, казанцы уверенно победили со счетом 5:1.

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