Главный тренер «Краснодара» о победе над «Рубином»: «Первый тайм был качественным»

(Казань, 11 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал домашнюю победу над «Рубином» (1:0), отметив первый тайм в исполнении своей команды.

Матвеев подчеркнул, что первый тайм кубанцы провели лучше, чем второй.

«Первый тайм был качественным, мы имели хорошее преимущество, реализовали момент. Играли быстро, взаимосвязи налаживаются, мы это видим. Хотелось бы, чтобы это улучшалось. Второй тайм прошел под другим углом, нас осталось 10, но мы довольны тем, что победа далась нелегко. Мы показали, что „Краснодар“ умеет терпеть, когда это необходимо. Это очень важно», — сказал он.

Комментируя игру в меньшинстве после перерыва, наставник хозяев отметил прессинг кубанцев.

«Сделали акцент на то, что нас осталось меньше. Сверхзадач не было. Понятно, что „Рубин“ проводит качественный старт сезона. Команда играет в техничный атакующий футбол, она взяла мяч под контроль, заставила нас играть вторым номером. Это подразумевалось. Нам надо было прессинговать, перекрывать определенных людей. Получилось так, как получилось .Мы имели хорошие шансы во втором тайме на контратаках. Если бы мы забили, матч закончился бы еще раньше», — подчеркнул Матвеев.

Комментируя удаление Намли и 7 минут, добавленных к основному времени матча, он дал понять, что не считает верным решение арбитра: «Первая желтая карточка Намли под большим вопросом. Вторая — можно было расценивать. Судья выбрал такую манеру, но, конечно, момент с Кабеллой... Уремович наступил ему на фланге, это осталось незамеченным. 7 минут? Как мне объяснили, выходили врачи, поэтому было добавлено столько. Довольно много, на наш взгляд».

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