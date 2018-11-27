Татар-информ

10 августа 2019, 21:14

Спорт

Большинство не помогло: «Рубин» проиграл в Краснодаре

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Спорт

Большинство не помогло: «Рубин» проиграл в Краснодаре

Фото: архив

В следующем туре 18 августа «Рубин» сыграет дома с тульским «Арсеналом».

(Казань, 10 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В матче пятого тура чемпионата России казанский «Рубин» в Краснодаре проиграл одноименной команде со счетом 0:1 из-за ошибки своего голкипера. Вторую половину встречи гости играли в большинстве, но не использовали преимущество в одного игрока. Второе кряду поражение «Рубина» со счетом 0:1.

Резво и красиво стартовав — две победы и ничья в Москве с «Локомотивом» — казанцы в прошлом туре впервые уступили, проиграв дома ЦСКА (0:1), показав тем не менее тот же задорный и умный футбол. Так что игра в Краснодаре с одной из самых стабильных команд страны последних лет, непременной участницей еврокубков, «Краснодаром» должна была показать, как на «Рубин» подействовала неудача с ЦСКА.

Кроме того, «Краснодар» и «Рубин» накануне очной встречи были соседями по турнирной таблице — казанцы пятые, кубанцы шестые, у тех и других было по 7 очков, «Рубин» был выше по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Еще одна интрига, кто после матча окажется выше.

По сравнению с матчем прошлого тура с ЦСКА, в составе казанцев произошли два изменения. В основу вернулся грузинский хавбек Хвича Кварацхелия, пропустивший встречу с армейцами из-за простуды, он сменил Павла Могилевца, полузащитник Евгений Башкиров вышел сегодня в стартовом составе вместо Беки Микелтадзе.

Сама игра началась с массированных и настойчивых атак хозяев. Гости были готовы к такому развитию событий и при первой же возможности пытались убежать в контратаки. Вроде бы ничего не предвещало проблем казанцам, но вдруг на ровном месте грубо ошибся голкипер гостей Юрий Дюпин. Он выбил мяч прямо во французского легионера «Краснодара» Реми Кабеллу, передача, и Иван Игнатьев спокойно поражает практически пустые ворота «Рубина», 1:0. Успех окрылил южан, прочно захвативших инициативу в свои руки.

К чести казанцев, они быстро отошли от досадного гола, продолжив искать счастье в контратаках. Но на 37-й минуте кубанцы едва не удвоили свое преимущество, когда Сергей Петров с нескольких метров не попал в ворота «Рубина». Однако больше голов в первом тайме краснодарская публика не увидела. Зато увидела удаление в рядах хозяев. Датский легионер краснодарцев Юнес Намли в прыжке попал ногой в лицо хорватскому защитнику «Рубина» Филипу Уремовичу, желтая карточка за опасную игру, она стала второй у датчанина. «Краснодар» остался в меньшинстве на второй тайм.

Естественно, что оказавшись в большинстве, казанцы начали вторую половину встречи в наступлении. Жаль, что очень скоро из-за травмы был вынужен покинуть поле капитан «Рубина» Вячеслав Подберезкин. Его заменил юный 18-летний полузащитник Никита Макаров и очень активно влился в игру.

Первый опасный момент у ворот хозяев создал исландский форвард гостей Видар Кьяртанссон, чей удар с угла вратарской успел заблокировать защитник «Краснодара». Теперь уже краснодарцы перешли на контратаки, едва успевая отбивать настойчивые атаки казанцев. Гости стараются побыстрее доставлять мяч к чужим воротам дальними передачами, что нехарактерно для нынешней игры «Рубина». Атаковали, атаковали казанцы, и едва не пропустили на 79-й минуте. После перехвата неудачной передачи хозяева орагнизовали быстрый выпад, но из выгоднейшей позиции Магомед-Шапи Сулейманов попал в перекладину, повезло гостям.

Через пять минут повезло уже «Краснодару», когда Кьяртанссон в касание пробил в крестовину! Словом, все оставшееся время гости настойчиво и азартно атаковали, но кубанцы отстояли свое минимальное преимущество, удержав победный счет.

В следующем туре 18 августа «Рубин» сыграет дома с тульским «Арсеналом». После пяти туров в активе казанцев осталось 7 очков.

«Краснодар» (Краснодар) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0). Гол забил: Игнатьев (17). Предупреждены Кабелла, Намли, Сулейманов — Давиташвили, Уремович, Ив. Коновалов. На 45-й минуте за вторую желтую карточку удален Намли («Краснодар»).

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров (Марков, 83), Подберезкин (Макаров, 49), Иг. Коновалов, Кварацхелия (Акбашев, 75), Давиташвили, Кьяртанссон.

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