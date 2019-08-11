Жители Казани дали новорожденным имена Эллада, Ария и Евсей

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим родившимся на прошлой неделе детям жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Среди редких для Казани имен, данных новорожденным, оказались такие мужские, как Захар, Ян, Ростислав, Всеволод, Алим и Евсей, и такие женские, как Эллада, Илария, Серафима, Роксалана и Ария.

При этом самыми популярными в столице республики на минувшей неделе среди мужских имен стали Амир, Александр, Илья, Аяз, Булат и Дамир, а среди женских – Амина, Ранель, Амелия, Ралина и Софья.

Всего в городе с 29 июля по 4 августа родились 427 детей: 202 девочки и 225 мальчиков. Самой юной матери исполнилось 17 лет, а самому молодому отцу – 19. Возраст самого зрелого отца равнялся 64 годам, а самой зрелой матери – 45.

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