Названы самые распространенные в России фамилии

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Самыми распространенными фамилиями в России уже долгие годы остаются четыре – Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. Об этом рассказал председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин, пишет «Российская газета».

При этом популярность каждой из них может меняться от места к месту. Так, в целом по стране, согласно большинству исследований, наиболее распространена фамилия Смирнов, но в Екатеринбурге лидирует фамилия Кузнецов.

«<…> при большой выборке, предположим, в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать», – подчеркнул Мосин, добавив, что в небольших населенных пунктах, разумеется, носителей таких фамилий может и вовсе не оказаться.

Ученый пояснил, что на распространенность тех или иных фамилий влияют миграционные процессы и исторические события. По его мнению, в топ-1000 российских фамилий из-за воздействия последних миграционных волн уже могли войти фамилии узбекского, таджикского и киргизского происхождения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стали известны наиболее популярные в России имена для новорожденных.

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