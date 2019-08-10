Татар-информ

10 августа 2019, 16:06

ОбществоНаука и образование

Татарстанские ученые осудили планы калужского губернатора признать Стояние на Угре памятной датой

ОбществоНаука и образование

Татарстанские ученые осудили планы калужского губернатора признать Стояние на Угре памятной датой

Исследователи утверждают, что увековечивание данного события не выдерживает критики с научной точки зрения.

(Казань, 10 августа, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Татарстанские ученые осудили предложение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова признать памятной датой федерального значения день окончания Стояния на реке Угре. О своей позиции они рассказали журналисту ИА «Татар-информ».

Стояние на реке Угре – историческое событие 1480 года. Войска хана Большой Орды Ахмата и великого князя Московского Ивана III около месяца (с 8 октября по 11 ноября) стояли по разные стороны реки Угры, практически не ведя боев, после чего хан увел свои войска. В исторической публицистике этот день иногда считают моментом прекращения зависимости Руси от Золотой Орды.

Политические деятели Калужской области уже с 2017 года требуют признать 11 ноября 1480 года общероссийской памятной датой. В Калуге ежегодно проводится фестиваль, губернатор Калужской области сам лоббирует данную идею, считая это событие общероссийском праздником единения народов. Анатолий Артамонов заявил «Российской газете», что соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой и что он надеется на его принятие.

Историки Татарстана просят обратить внимание на то, что с научной стороны мемориализация этого события не выдерживает критики. К тому времени как таковая Золотая Орда уже не существовала, распавшись на отдельные ханства.

«Нельзя выделить одно из сражений с одним из ханств как решающее в избавлении от зависимости. Это незнание истории, попытка возвеличивания придуманной даты, попытка подчинения истории себе в угоду», – считает директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов.

Доктор исторических наук Дамир Исхаков обратил внимание на то, что после этой даты русские княжества продолжали платить дань ряду ханств. «”Великой победой” эту дату невозможно считать. Ее возвеличивание идет от попытки рассмотрения Российской Федерации как государства только русских. За этим намерением я вижу направленные против татар действия», – сказал он.

Кандидат исторических наук Ильнур Миргалиев обратил внимание на то, что в развале Золотой Орды основную роль сыграли совсем другие факторы – внутриклановые войны, чума и война с Тамерланом. Стояние на реке Угре событием, позволившим избавиться от зависимости, не признают и русские историки, сказал он. «После официального признания этой даты она войдет в школьные учебники. Это приведет к противопоставлению народов. Для чего необходимо общефедеральное празднование победы над татарами? Я категорически против», – сказал он.

Журналист Римзиль Валеев полагает, что такие инициативы возникают из-за отсутствия общефедеральной идеологии. При этом он отметил, что видит положительный эффект от подобных явлений, таких как, например, установка памятника завоевателю Сибири Ермаку. «Это приводит к повышению национального самосознания татар. Зажимают родной язык? Искажают историю? Вот после этого просыпается национальное татарское самосознание, и человек просыпается, возвращается в свой народ», – резюмировал публицист. 

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