На Татарстан вновь обрушатся сильные дожди, грозы и порывистый ветер

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Завтра, 11 августа, в Татарстане ожидаются дожди, местами сильные. В отдельных районах республики вероятны грозы, информирует Гидрометцентр РТ.

«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный, порывами до 18 м/с», –отмечают татарстанские синоптики.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 11 градусов выше нуля. В светлое время суток воздух прогреется до +14, +19 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на следующей неделе новый циклон вновь принесет холод в Татарстан.

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