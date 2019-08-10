В Автограде из-за Дня строителя и Камского полумарафона перекроют проспект Хасана Туфана

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Набережных Челнах из-за празднования Дня строителя и проведения Камского полумарафона сегодня и завтра ограничат движение по ряду улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В частности, сегодня, 10 августа, из-за праздничных мероприятий, связанных с Днем строителя, с 15.00 до 22.10 окажется ограничено движение транспорта по участку проспекта Хасана Туфана от проспекта Чулман до улицы Раскольникова (в обоих направлениях), а также по улице Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

Завтра же, 11 августа, с 8 до 14 часов ограничат движение по маршруту следования участников Камского полумарафона – «по проспекту Хасана Туфана от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы в обоих направлениях, по проспекту Сююмбике на участке от проспекта Дружбы Народов до проспекта Вахитова в направлении Ледового дворца, по улице 40 лет Победы на участке от проспекта Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева».

В связи с этим власти города советуют автомобилистам заранее обдумать объездные маршруты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что хедлайнерами Дня строителя в Набережных Челнах станут хор Турецкого и хип-хоп-исполнитель Feduk.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.