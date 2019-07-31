(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Хедлайнерами Дня строителя в Набережных Челнах станут хор Турецкого и Feduk.

День строителя для Автограда является одним из ключевых праздников года наряду с Днем города, Сабантуем и Днем молодежи. В этот раз он будет отмечаться 10 августа. Праздник развернется сразу на нескольких площадках — в парке Победы и поселка ГЭС, на набережной имени Тукая, на бульваре энтузиастов. На площади «Азатлык» заработают интерактивные площадки, а на стадионе в парке «Гренада» пройдет товарищеский футбольный матч между «камазовцами» и строителями.

Кульминационная часть программы традиционно начнется в 4 часа дня с возложения цветов к памятнику одного из основателей строительной отрасли Автограда Евгения Батенчука. Одновременно в парке «Прибрежный» стартует концертная часть праздника. Предварит красочное шоу фотовыставка, запечатлевшая самые значимые моменты истории города, и парад первопроходцев.

После концертных номеров и фаер-шоу челнинцев ждет встреча с хором Турецкого и исполнителем в стиле хип-хоп Feduk.

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