Ольга Павлова поздравила с Днем физкультурника представителей спортивной общественности РФ

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы России от Татарстана, глава попечительского совета Федерации синхронного плавания республики Ольга Павлова поздравила спортивную общественность РФ и РТ с Днем физкультурника.

Как сообщает пресс-служба парламентария, она направила поздравительные телеграммы президенту Федерации синхронного плавания России, Всероссийской федерации прыжков в воду и Федерации водного поло России Алексею Власенко, а также президенту Всероссийской федерации плавания Владимиру Сальникову.

«Сегодня вся Россия отмечает День физкультурника – праздник силы духа, красоты и гармонии», – отметила депутат, подчеркнув, что сейчас власти страны уделяют особое внимание подготовке высококвалифицированных спортсменов, прославляющих ее яркими победами. «В каждой завоеванной спортсменами медали в водных видах спорта есть и ваша заслуга», – добавила она.

Помимо этого, Павлова поздравила с праздником вице-президента Федерации синхронного плавания России Татьяну Покровскую. «Заниматься спортом сегодня в России престижно и популярно. Примером для нашей молодежи становятся не вымышленные супермены, а истинные спортивные герои нашей Отчизны», – заметила она. Кроме того, она обратила внимание на достижения специалиста: «Люди, такие как Вы, своим самоотверженным трудом, яркими победами и любовью к Родине делают Россию сильной и непобедимой».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов по случаю Дня физкультурника вручил спортсменам и тренерам республики награды в Казанском Кремле.

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