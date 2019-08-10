Чемпионка мира по пауэрлифтингу: С физической точки зрения я смогу поднять Рустама Минниханова

(Казань, 10 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Чемпионка мира по пауэрлифтингу 2019 года Айгуль Ситдикова после встречи Президента Татарстана со спортсменами и тренерами по случаю Дня физкультурника заявила, что может поднять Рустама Минниханова.

«Как человека я смогу поднять его – с физической точки зрения. А с психологической точки зрения это он нас должен поднимать, с чем успешно справляется», – заметила спортсменка.

Кроме того, Ситдикова рассказала о своем отношении к награде, полученной из рук Минниханова. «Я очень рада, что Президент отметил наши успехи на международных стартах», – пояснила она.

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