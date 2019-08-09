Профессор КФУ рассказал о погоде в Казани в ближайшие дни

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В ближайшие дни погода в Казани будет неустойчивой, сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессора Юрия Переведенцева.

«В ближайшую декаду погода в столице Татарстана будет неустойчивая, среднесуточные температурные показатели будут ниже нормы на 4-5 градусов», — сказал Юрий Переведенцев.

По его словам, прогнозируются осадки, и температура может понизиться до плюс 17 градусов.

По данным Гидрометцентра, в выходные ожидается небольшой дождь, будет облачно с прояснениями. В субботу днем столбики термометра поднимутся до плюс 22 градусов, ночью — до плюс 13. В воскресенье воздух прогреется до плюс 17 градусов днем, ночью — до плюс 9.

Понедельник в Казани будет облачным, ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до плюс 16 градусов днем и плюс 8 — ночью.

Во вторник, 13 августа, будет солнечно и без осадков — днем ожидается 18 градусов тепла, ночью — плюс 10 градусов. В среду, 14 августа, снова ожидаются дожди.

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