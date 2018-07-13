На реставрацию дома врача Николая Беркутова в Казани спонсор перечислил 1,3 млн рублей

Объект культурного наследия является образцом деревянного зодчества, декорированного модерн-элементами татарской народной архитектуры.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Для содействия в реставрации Дома Беркутова в Казани один из республиканских банков перечислил на счет Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) 1 млн 300 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«Огромная радость – банк откликнулся на наши письма о помощи по восстановлению утраченного декора (аттика, т.е. декоративной стенки над карнизом – прим. Т-и) на образце татарского деревянного зодчества Доме Беркутова. Сейчас мы заказываем изготовление. Вместе с согласованиями по производству работ на памятнике оно займет примерно месяц. Наши волонтеры в цеху столярной мастерской будут принимать участие по несложным работам и покраске элементов. Это снова будет самый красивый дом на Юнусовской площади!» – рассказала Балтусова.

Дом Николая Беркутова в Старо-Татарской слободе (на Фатиха Карима, 11) стал самым сложным объектом волонтерского фестиваля по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест». Постройка датирована концом XIX века и имеет статус объекта культурного наследия муниципального значения. Это значит, что какие-либо работы по восстановлению исторического облика дома можно проводить только по согласованию с Министерством культуры РТ и не силами волонтеров, а с привлечением аттестованных для таких задач организаций. Именно в связи с последним ТРО ВООПИиК, инициатор движения «Том Сойер Фест» в Казани, активно привлекает спонсоров для воссоздания облика дома.

В этой одноэтажной деревянной постройке на Юнусовской площади некогда жил врач 5-й полицейской части Казани Николай Беркутов, под именем которого памятник деревянного зодчества вошел с перечень объектов культурного наследия Татарстана. Доктор был очень уважаем в народе, так как не брал денег с бедных за оказанную помощь.

К архитектурным особенностям Дома Беркутова относятся характерные для татарской народной архитектуры декоративные элементы, однако интерпретированные в модерне.

Пару лет назад дом приобрел едкую зеленую окраску с яркими желтыми элементами, чем обратил на себя особое внимание многих горожан и вызвал возмущение участников заседания ТРО ВООПИиК.

В этом году «Том Сойер Фест» впервые взял в работу средовые дома в Старо-Татарской слободе – на Тукая, 33, Сары Садыковой, 14 и Фатиха Карима, 11 (Дом Беркутова). При поддержке Форума татарской молодежи, курирующего работу волонтеров в этой части Казани, уже ведется обновление фасадов на Тукая, 33. К преображению Дома Беркутова томсойеровцы планируют приступить в августе. После преображения дом будет окрашен в нежно-голубоватые оттенки с деликатно-розовыми элементами декора.

