На двух казанских улицах появится экспериментальный тротуар

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). На улице Ш. Усманова, улице Восход и на отдельных участках других улиц Казани появится экспериментальный, разделенный на пешеходную зону и велодорожку тротуар. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

«Зонирование позволит пространству быть более комфортным для походов в магазин, прогулок, поездок на велосипедах, самокатах и других современных транспортных средствах, исключая неудобства в перемещении как для пешеходов, так и для владельцев уличного транспорта», — написал Миронов в соцсети.

Он отметил, что со временем такой подход будет применяться ко всем тротуарам, где позволяет ширина.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в центре Казани планируют создать новый жилой микрорайон с мегамоллом.

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