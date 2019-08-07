На двух казанских улицах появится экспериментальный тротуар

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). На улице Ш. Усманова, улице Восход и на отдельных участках других улиц Казани появится экспериментальный, разделенный на пешеходную зону и велодорожку тротуар. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.
«Зонирование позволит пространству быть более комфортным для походов в магазин, прогулок, поездок на велосипедах, самокатах и других современных транспортных средствах, исключая неудобства в перемещении как для пешеходов, так и для владельцев уличного транспорта», — написал Миронов в соцсети.
Он отметил, что со временем такой подход будет применяться ко всем тротуарам, где позволяет ширина.
Ранее «Татар-информ» сообщало, что в центре Казани планируют создать новый жилой микрорайон с мегамоллом.
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Улица – транспортная артерия, которая связывает важные зоны жизнедеятельности горожан. В этом году настойчиво внедряем новый подход к капитальному ремонту дорог наших районов. Каждая улица, как часть городского ландшафта, имеет определённые свойства: своё назначение, свой поток. И для того, чтобы каждый житель мог активно перемещаться с безопасностью и комфортом, эти потоки нужно распределять! Экспериментальный, разделенный на пешеходную зону и велодорожку тротуар появится на ул.Ш.Усманова, ул. Восход и на отдельных участках других улиц. Зонирование позволит пространству быть более комфортным для походов в магазин, прогулок, поездок на велосипедах, самокатах и других современных транспортных средствах, исключая неудобства в перемещении как для пешеходов, так и для владельцев уличного транспорта. Со временем будем внедрять такой подход ко всем тротуарам, где позволяет ширина. Хорошо организованное уличное пространство - это возможность быстрого перемещения жителей и развития деловой активности в городе. #важенкаждый #благоустройство #ремонтдорог #казань