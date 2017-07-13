Новый жилой микрорайон с мегамоллом планируют создать в центре Казани

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В центре Казани планируют создать новый жилой микрорайон. Проект планировки территории опубликован в очередном электронном сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

Микрорайон должен разместиться на территории площадью 136,77 га в Приволжском районе города, ограниченной улицами Роторная, Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и проспектом Универсиады. Всего здесь предполагается возвести восемь новых многоквартирных домов на 1759 квартир, детский сад на 140 мест и встроенный детский сад на 50 мест, а также поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену.

В микрорайоне должны появиться Исламский культурный центр с киноконцертным залом на 100 мест, конференцзалом на 40 мест, подземной парковкой и общежитием на 300 человек, а также гостиничный комплекс с отелем на 200 мест, торговыми площадями, кинотеатром на 350 мест, рестораном и подземным паркингом.

Предусмотрен и торгово-развлекательный центр площадью почти 137,7 тыс. кв. метров (из которых чуть меньше 53,7 тыс. кв. метров придется на торговые площадки). Таким образом, он станет крупнейшим в Казани. Мегамолл будет включать кафе и рестораны, кинотеатр на 1483 места и парковку на 1425 машино-мест.

Казанский арматурный завод и базу треста «Горводзеленхоз» перенесут за пределы центра Казани, территории Казанского ремонтно-монтажного комбината и компании «АНСАТ-И» перепрофилируют в непроизводственные. Будут освоены свободные от застройки земли бывшего ипподрома и бывшего трамвайного парка, а аварийные корпуса 2, 3, 4, 5, 6 и 7 дома № 35 по улице Назарбаева снесут.

Запланировано строительство «автомобильной эстакады на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина, нового путепровода через железную дорогу в створе ул. Хади Такташа, двух автомобильных эстакад по трассе магистральной улицы районного значения на пересечении улиц Роторная и Павлюхина, ул. Роторная и пр. Универсиады (на перспективу), подземных пешеходных переходов по ул. Павлюхина». Многоуровневые паркинги появятся на пересечении улиц Хади Такташа и Халева и на улице Роторная, а уличные парковки – на улицах Ипподромная, Роторная и Халева.

Общественное обсуждение проекта будет продолжаться с 8 августа по 12 сентября. Предложения и замечания от горожан принимаются с 19 по 28 августа как в электронном виде через информационную систему «Общественные обсуждения», так и в письменной форме – в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома города по рабочим дням (Казань, ул. Груздева, д. 5, каб. 102).

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