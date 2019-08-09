Татар-информ

9 августа 2019, 13:42

Общество

Пассажирские перевозки в Татарстане будут контролироваться при помощи федеральной системы

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Общество

Пассажирские перевозки в Татарстане будут контролироваться при помощи федеральной системы

Фото: Султан Исхаков

Минтранс России проводит эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы.

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Пассажирские перевозки в Татарстане будут контролироваться при помощи федеральной системы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Алексей Сидоров.

По словам спикера, Минтранс России проводит эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы, обеспечивающей учет и контроль транспортных средств перевозчиков.

«Соответствующие поручения даны Правительством РФ. Планируется, что эта система в следующем году будет запущена. Эксперимент проводится до 15 октября в Южном и Северо-Западном федеральных округах. Эта система также будет отслеживать комплексные информационно-аналитические данные транспортного средства, то есть будут считываться такие показания, как давление в шинах, расход топлива, контроль труда и отдыха водителя, соблюдение расписания, передвижение по маршруту. В последующем эта федеральная система объединит региональные системы, созданные на базах навигационно-информационных систем субъектов РФ», – рассказал Алексей Сидоров.

В настоящее время в Татарстане мониторинг межмуниципальных перевозок осуществляется при помощи «ГЛОНАСС+112», напомнил он.

«Сейчас действует организация системы управления воздушным движением. Такую же систему хотят создать на земле, чтобы было видно все автобусы. То есть все перевозчики, все транспортные средства должны будут передавать информацию в эту систему», – уточнил спикер.

Начальник управления упомянул, что в прошлом году в России прошел чемпионат мира по футболу. «Как вы знаете, были введены ограничения на въезды заказных автобусов в города, где проходили матчи. Была разработана соответствующая система, через которую перевозчик подавал уведомление о том, что он планирует заехать, с использованием системы "ГЛОНАСС" осуществлялся контроль его передвижения», – отметил он.

К этой системе было подключено более 16 тыс. автобусов по всей России, добавил Алексей Сидоров. «Это был период с 1 июня по 20 июля. 330 тыс. уведомлений было подано. У нас по Казани практически 460 заездов заказных автобусов в сутки по этой системе проходило. Система показала свою эффективность. По итогам информации, полученной с ее помощью, был доказан факт недобросовестной конкуренции со стороны двух индивидуальных предпринимателей, они оштрафованы на 200 тыс. рублей», – подчеркнул он.

Спикер выразил надежду на то, что создание такой системы повысит уровень безопасности перевозок пассажиров и повлияет на пресечение фактов нелегальных перевозок.

По данным за первое полугодие 2019 года, пассажирские автотранспортные предприятия Татарстана обслуживают 770 маршрутов на 2778 автобусах. В том числе 42 перевозчика работают на 149 межмуниципальных маршрутах, на которых задействовано 707 автобусов. 

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