Подозреваемый в убийстве девятимесячной девочки заявил в суде, что сожалеет о случившемся

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). Ново-Савиновский районный суд Казани почти на два месяца арестовал 48-летнего Олега Елизарова, подозреваемого в жестоком убийстве девятимесячной девочки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трагедия произошла 5 августа в одной из квартир по улице Нурихана Фаттахова в казанском жилом комплексе Салават Купере.

Елизаров пришел в гости к своей знакомой. Женщина решила оставить с ним свою девятимесячную дочь, чтобы сходить в магазин. Когда женщина ушла, девочка начала капризничать. Мужчину это разозлило, и он жестоко избил малышку.

Вернувшись домой, женщина заметила на голове дочери травмы, однако обращаться в больницу и в полицию не стала. Через несколько часов девочка скончалась.

Тем временем Елизаров скрылся. Мужчину объявили в розыск, в соцсетях появились его фотографии.

7 августа полицейским удалось его задержать. Как выяснилось, он скрывался неподалеку от места трагедии – в жилом комплексе Салават Купере.

Олегу Елизарову было предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего», свою вину он признал. Сегодня его доставили в суд для избрания меры пресечения. Следователь просил суд отправить Олега Елизарова в СИЗО.

«Назначить более мягкую меру пресечения невозможно, так как Елизаров подозревается в совершении тяжкого преступления. Он может скрыться, оказывать давление на свидетелей», – сказал следователь.

К тому же, выяснилось, что Елизаров уже был судим за покушение на убийство и провел за решеткой пять лет. Сам мужчина на вопросы судьи отвечал едва слышно. Его адвокат просил суд о более мягкой мере пресечения.

«Мой подзащитный в совершении преступления раскаялся. На учете у нарколога и психиатра он не состоит. Поэтому прошу суд не заключать Елизарова под стражу», – сказала адвокат.

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