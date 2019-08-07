Татар-информ

7 августа 2019, 18:17

Происшествия

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве девятимесячной девочки

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Происшествия

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве девятимесячной девочки

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении 48-летнего задержанного меры пресечения.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Полицейские задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве девятимесячной девочки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сегодня в жилом комплексе Салават Купере по подозрению в совершении преступления задержан 48-летний мужчина», – уточнил Шептицкий.

Задержанный свою вину полностью признал. В ближайшее время следствие обратится с ходатайством в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

По факту смерти малышки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в одной из квартир по улице Нурихана Фаттаха произошла трагедия. Мужчина пришел в гости к знакомой. Когда женщина вышла в магазин, ее девятимесячная дочка стала капризничать. Тогда гость жестоко избил малышку. Вернувшись, мать девочки увидела травмы на голове ребенка, но в больницу и полицию не обратилась. Через несколько часов девочка скончалась.

Подозреваемый в убийстве скрылся и был объявлен в розыск.
 

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