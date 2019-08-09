Минтранс РТ использует сервис поиска попутчиков для продвижения регулярных межмуниципальных рейсов

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана будет использовать популярный сервис поиска попутчиков для продвижения регулярных межмуниципальных рейсов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Алексей Сидоров.

«В июле у нас состоялась встреча с представителем сервиса BlaBlaCar. На нее мы пригласили наших перевозчиков и руководителей автовокзалов. Сейчас рассматриваем возможность использования этой площадки для продвижения регулярных межмуниципальных рейсов. На данный момент в пилоте через этот сервис работает два маршрута: Казань – Чистополь и Казань – Набережные Челны», – рассказал спикер.

Алексей Сидоров заметил, что этот сервис поиска попутчиков – один из самых сильных конкурентов для регулярных перевозчиков. «Очень большой охват транспортных средств, которые через этот интернет-сервис предоставляют свои услуги пассажирам. Но от цифровизации никуда не уйдешь, людям так проще», – добавил он.

С руководством сервиса Миндортранс РТ также достиг договоренности о взаимодействии в плане выявления нелегальных перевозчиков, продолжил начальник управления. «Речь о тех, которые под видом попутчиков осуществляют коммерческую деятельность. В дальнейшем при выявлении данных фактов руководством будет осуществляться их блокировка. И таким образом будет налажено взаимодействие по легализации этого рынка», – уточнил он.

Говоря о других подобных интернет-сервисах, Алексей Сидоров подчеркнул, что сейчас все они переходят «на путь работы с легальными автоперевозчиками и автовокзалами».

По данным за первое полугодие 2019 года, пассажирские автотранспортные предприятия Татарстана обслуживают 770 маршрутов на 2778 автобусах. В том числе 42 перевозчика работают на 149 межмуниципальных маршрутах, на которых задействовано 707 автобусов.

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