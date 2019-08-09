Татарстанские паломники прибыли в долину Мина, чтобы начать хадж

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Паломники из Татарстана — 1,8 тыс. человек — приехали в палаточный городок долины Мина, которая находится между горой Арафат и Меккой, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.

«По прибытию хаджии благополучно разместились в палатках. Здесь они проведут время в поклонении, поминании Аллаха, за чтением Куръана и, обращаясь с мольбами к Всевышнему, будут готовиться к совершению основных обрядов», — говорится в сообщении.

Татарстанских хаджиев сопровождают 20 врачей, которые обеспечены необходимыми лекарствами. Медики проконсультировали паломников о мерах по сохранению здоровья во время нахождения в Мине.

С рассветом хаджии отправятся к долине Арафат, где проведут день в молитвах и покаянии, а после заката переедут в долину Муздалифа, чтобы провести ночь под открытым небом.

Как сообщало ранее «Татар-информ», в этом году в хадж из России поехало на 5 тыс. верующих больше, чем в прошлом. Саудовская Аравия увеличила квоту паломников до 25 тыс. 500 человек.

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