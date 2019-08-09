На Курбан-байрам в Нижнекамске изменят место парковки около Центральной Соборной мечети

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В день празднования Курбан-байрама 11 августа в Нижнекамске будет ограничена парковка около Центральной Соборной мечети. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района .

Отмечается, что ограничение связано с проведением ремонтных работ на улице Баки Урманче.

«Вместо этого транспортные службы предлагают парковаться около парка „СемьЯ“ (за зданием налоговой инспекции, заезд со стороны проспекта Шинников)», — говорится в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Курбан-байрам благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ планирует раздать около 5 тонн жертвенного мяса.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.