Минниханов оценил готовность нового казанского лицея «Перспектива» к учебному году

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил готовность к учебному году нового многопрофильного лицея № 186 «Перспектива», расположенного на улице Р. Гареева в Приволжском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, Президент РТ «осмотрел классы для начальной школы, столовую, кабинет технологии, кабинет химии, кабинет физики, а также спортзал и бассейн, актовый зал», отмечается в сообщении.

Представители Департамента образования исполкома Казани рассказали Минниханову о системе организации питания детей в образовательных учреждениях города. В столице Татарстана вводится единый стандарт организации питания школьников. К началу учебного года в городе появятся 38 новых школьных ресторанов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Лицей № 186 «Перспектива» возводится в рамках национального проекта «Образование». Он рассчитан на 1224 учащихся, в столовой имеется 450 посадочных мест. На сайте учреждения отмечается, что прием документов от желающих учиться будет возобновлен 16 августа.

Всего за 2019 год в Татарстане введут пять новых школ: две в Казани, по одной – в Иннополисе, Набережных Челнах и Нижнекамске. Еще три образовательных учреждения реконструируются.

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