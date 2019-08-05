После ревизии чиновниками школьных столовых в Казани появится 38 новых школьных ресторанов

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). К началу учебного года в Казани появится 38 новых школьных ресторанов. На модернизацию в общем было выделено около 190 млн рублей, сообщила пресс-служба мэрии столицы на деловом понедельнике.

Из них 36 объектов — это бывшие школьные столовые, где этим летом проводится капремонт, закупается новое технологическое кухонное оборудование, мебель, посуда и т. д.

«А еще два ресторана откроются в новых школах города — в микрорайоне ЖК „Весна“ и по ул. Гареева», — говорится в сообщении.

Сообщается, что решение о масштабном обновлении всех устаревших школьных столовых было принято мэром Казани Ильсуром Метшиным на совещании, посвященном проблемам школьного питания. Тогда градоначальник отправил чиновников пообедать в 162 городских школах, чтобы проверить качество еды.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.