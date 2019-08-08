Главный тренер «Салавата Юлаева» о поражении от «Ак Барса»: Проиграли в первые десять минут

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче Кубка Президента Казахстана, констатировав, что казанцы обеспечили себе победу в начале встречи. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Проиграли матч в первые десять минут. Канадская площадка – такая вот неожиданность, потому что у нас в Уфе большая арена. Мы перестраивались, плюс удаления на первых минутах были», – констатировал специалист.

При этом наставник уфимцев заметил, что затем его подопечные «взяли себя в руки», и назвал их «молодцами». Вместе с тем он признал, что его команде не хватило игрового тонуса.

«Также сказалось то, что это была первая игра, много где шайба подскакивала, уходила в таких моментах, где этого не должно быть. Из-за этого рушились какие-то атаки. Когда пройдем всю предсезонку, начнем сезон, тогда и можно будет делать какие-то выводы», – подчеркнул Цулыгин.

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