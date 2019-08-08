Татар-информ

8 августа 2019, 14:54

Спорт

Победные шайбы «Ак Барса» в первые пять минут: казанцы и уфимцы встретились в столице Казахстана

Рекомендуем

Спорт

Победные шайбы «Ак Барса» в первые пять минут: казанцы и уфимцы встретились в столице Казахстана

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Завтра казанские хоккеисты сыграют с «Нефтехимиком».

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Во втором туре предсезонного турнира в Нур-Султане на приз Президента Республики Казахстан казанский «Ак Барс» обыграл принципиальнейшего соперника — уфимский «Салават Юлаев» — со счетом 2:1, обе свои шайбы казанцы забросили в первые 5 минут встречи.

Вчера казанцы в первом туре турнира были показательно разгромлены хозяйским «Барысом», поражение со счетом 1:6 даже в межсезонье не красит столь солидную команду, как «Ак Барс». А через 17 с небольшим часов играть пришлось с главным во все хоккейные времена соперником, уфимским «Салаватом Юлаевым», на который не нужно специально настраивать ни шведов, ни финнов, ни канадцев.

Так что «барсы» ожидаемо резво начали матч с уфимцами. Команды сыграли всего 45 секунд, как первая шайба влетела в ворота «Салавата Юлаева», защищаемые финским голкипером Юхой Метсола. Его визави сегодня был Тимур Билялов.

Что до состава казанцев, то он, естественно, претерпел заметные изменения по сравнению со вчерашней игрой, из которых отметим появление на льду капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова и разведение канадской тройки. Сегодня вместе с Мэттом Фрэттином и Патрисом Кормье сыграл Владимир Ткачев, он и забросил первую шайбу казанцев.

Перехват, проход по правому флангу и хороший кистевой бросок в ближнюю девятку, 1:0, гол Ткачева на первой минуте встречи. Вскоре уфимцы оказались в меньшинстве, тут их подвел нападающий Владислав Картаев, неумышленно разбивший клюшкой переносицу Кормье — кровь на лед лилась рекой. Удаление до конца встречи, «Ак Барс» на полторы минуты получает перевес в двух игроков и реализует такое большое преимущество. Партнеры откатили на левый фланг шайбу Азеведо, и канадец фирменным щелчком в касание послал шайбу в сетку, 2:0. Статистика примечательна, броски в створ ворот 23-7 в пользу казанцев.

Лишь к концу первого периода при игре в равных составах уфимцы пришли в себя и выровняли игру. А затем уже во второй трети матча перехватили ее благодаря шести подряд удалениям в рядах казанцев: уфимцы постоянно играли в большинстве. Вот только воспользоваться своим численным преимуществом «Салавату Юлаеву» не удалось, еще и сами уфимцы зарабатывали штраф чуть реже соперника. Так что статистика уфимцам не помогла, броски в створ ворот за эти 20 минут — 15-2 в их пользу.

В начале третьего периода интрига встречи возродилась, после того как Никита Сошников в эффектном сольном проходе отквитал одну шайбу, 2:1. Но этот гол не помог уфимцам, как не помог и буллит, назначенный в ворота «Ак Барса» за три минуты до конца матча, — воспитанник казанского хоккея Майоров, форвард «Салавата Юлаева», не сумел переиграть Билялова. «Ак Барс» выиграл по делу, показав более цельную и организованную игру.

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). Шайбы забросили Ткачев (1), Азеведо (5) — Сошников (45). На 58-й минуте Майоров (СЮ) не реализовал буллит. Штраф: 14-31.

«Ак Барс»: Билялов. Викстранд — Ожиганов, Фрэттин — Кормье — Петров; Яруллин — Педан, Азеведо — Ткачёв — Зарипов; Хенкель — Журавлёв, Глухов — Михеев — Лукоянов; Абросимов — Лямкин, Фисенко — Ар.Галимов — Галиев; Воронков, Марушев.

В вечернем матче встречались «Барыс» и «Нефтехимик». Завтра казанцы сыграют с «Нефтехимиком».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Одно из крупнейших поражений в современной истории: «Ак Барс» уступил «Барысу» со счетом 6:1
Новости дня
15:18
Борьба за звание мастера спорта среди гребцов на байдарках и каноэ началась в Казани

Турнир собрал в столице Татарстана около 300 юношей и девушек из 25 регионов страны.

15:13
Челнинку на три месяца отправили в колонию за долг по алиментам в 330 тысяч рублей

Женщина привлекалась к административному аресту, однако выплачивать алименты так и не начала.

15:00
Правительство РФ выделит около 4 млрд рублей на реставрацию воинских захоронений в городах России

В Татарстане кладбища с воинскими захоронениями расположены в Казани, Зеленодольске, Арске, Чистополе, Елабуге, Бугульме и других городах республики.

14:54
Победные шайбы «Ак Барса» в первые пять минут: казанцы и уфимцы встретились в столице Казахстана

Завтра казанские хоккеисты сыграют с «Нефтехимиком».

14:45
В Татарстане автоинспекторы устроили облаву на водителей, пользующихся телефоном за рулем

В республике стартовало профилактическое мероприятие «Мобильник».

14:38
Гузель Удачина будет вести прием в Казанском хосписе по вопросам помощи больным детям

Фонд имени Анжелы Вавиловой и уполномоченный по правам ребенка в РТ договорились о сотрудничестве.

14:28
Глава Минтруда РТ поздравила с рождением первенцев две сельские семьи и вручила автокресла

10168 семей из Татарстана получают ежемесячную федеральную выплату в связи с рождением первенца.

14:21
В Татарстане осужденные на принудительные работы заработали для государства почти 900 тысяч рублей

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести.

14:14
Средства маткапитала на формирование пенсии направили лишь 65 жительниц Татарстана

Самым популярным направлением расходования средств материнского капитала остается улучшение жилищных условий.

14:05
В Казани ищут водителя троллейбуса, в салоне которого травмы получила пожилая женщина

В результате падения 80-летняя женщина получила ушибы грудной клетки.

13:56
Резидент казанского ИТ-парка оснастит системой контроля стадион ЧМ-2022 в Катаре

Компания «Инфоматика» выбрана официальным поставщиком системы контроля и управления доступом зрителей на стадион Al Rayan.

13:55
«Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета
13:43
МЧС РТ: Вызов на пожар на один из заводов в промзону Нижнекамска оказался ложным

В СМИ появилась информация, что в Нижнекамске горит один из цехов завода бензинов.

13:40
В пятницу на Татарстан опустится туман и обрушится гроза

Порывы ветра усилятся до 16 — 21 м/с.

13:28
В Татарстане с начала действия запрета на перевозки пассажиров без лицензии выявлено 19 нарушений

Запрет на автобусные перевозки пассажиров без лицензии вступил в силу с 29 июня.

13:14
Минтруд РТ: «Сельские» выплаты повышают рождаемость в районах Татарстана

Новую выплату при рождении первенца получили 2785 сельских жительниц республики и 541 женщина, в чьей семье родился третий ребенок.

13:00
После заморозки с 2020 года возобновится индексация материнского капитала

С 2015 по 2019 год размер материнского капитала составлял 453 тыс. рублей.

12:44
С 2020 года в Татарстане семьи с детьми начнут получать дополнительные выплаты

Затраты республики на семьи с детьми составляют 21% от общего бюджета – более 77 млрд рублей.

12:28
Новые платные парковки появятся в Казани

Парковочные места организуют на улице Достоевского и проспекте Победы.

12:23
В Казани из кузова «КАМАЗа» на легковушку выпал металлический шкаф

Необычное ДТП произошло сегодня днем на улице Тэцевская.

12:15
Браконьеры в Верхнеуслонском районе РТ застрелили самку кабана и скрылись на квадроцикле

Браконьеров спугнули грибники, те бросили убитое животное и уехали.

12:15
Российский рынок акций на закрытии снижался, следуя резкому падению на мировых рынках
12:12
Минниханов примет участие в первом Каспийском форуме и встретится с Президентом Туркменистана

Президент РТ на следующей неделе планирует рабочую поездку в Туркменистан.

12:05
Житель Челнов купил снегоход через Интернет, но посылку с техникой так и не получил

Полицейские установили, что абонентский номер афериста зарегистрирован в Ханты-Мансийском АО.

12:02
Эльмира Зарипова: С 2020 года изменятся условия предоставления и размер выплаты на первенца

Ежемесячная выплата на первенца будет выплачиваться семьям, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, до достижения ребенком 3 лет.

События