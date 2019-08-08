Победные шайбы «Ак Барса» в первые пять минут: казанцы и уфимцы встретились в столице Казахстана

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Во втором туре предсезонного турнира в Нур-Султане на приз Президента Республики Казахстан казанский «Ак Барс» обыграл принципиальнейшего соперника — уфимский «Салават Юлаев» — со счетом 2:1, обе свои шайбы казанцы забросили в первые 5 минут встречи.

Вчера казанцы в первом туре турнира были показательно разгромлены хозяйским «Барысом», поражение со счетом 1:6 даже в межсезонье не красит столь солидную команду, как «Ак Барс». А через 17 с небольшим часов играть пришлось с главным во все хоккейные времена соперником, уфимским «Салаватом Юлаевым», на который не нужно специально настраивать ни шведов, ни финнов, ни канадцев.

Так что «барсы» ожидаемо резво начали матч с уфимцами. Команды сыграли всего 45 секунд, как первая шайба влетела в ворота «Салавата Юлаева», защищаемые финским голкипером Юхой Метсола. Его визави сегодня был Тимур Билялов.

Что до состава казанцев, то он, естественно, претерпел заметные изменения по сравнению со вчерашней игрой, из которых отметим появление на льду капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова и разведение канадской тройки. Сегодня вместе с Мэттом Фрэттином и Патрисом Кормье сыграл Владимир Ткачев, он и забросил первую шайбу казанцев.

Перехват, проход по правому флангу и хороший кистевой бросок в ближнюю девятку, 1:0, гол Ткачева на первой минуте встречи. Вскоре уфимцы оказались в меньшинстве, тут их подвел нападающий Владислав Картаев, неумышленно разбивший клюшкой переносицу Кормье — кровь на лед лилась рекой. Удаление до конца встречи, «Ак Барс» на полторы минуты получает перевес в двух игроков и реализует такое большое преимущество. Партнеры откатили на левый фланг шайбу Азеведо, и канадец фирменным щелчком в касание послал шайбу в сетку, 2:0. Статистика примечательна, броски в створ ворот 23-7 в пользу казанцев.

Лишь к концу первого периода при игре в равных составах уфимцы пришли в себя и выровняли игру. А затем уже во второй трети матча перехватили ее благодаря шести подряд удалениям в рядах казанцев: уфимцы постоянно играли в большинстве. Вот только воспользоваться своим численным преимуществом «Салавату Юлаеву» не удалось, еще и сами уфимцы зарабатывали штраф чуть реже соперника. Так что статистика уфимцам не помогла, броски в створ ворот за эти 20 минут — 15-2 в их пользу.

В начале третьего периода интрига встречи возродилась, после того как Никита Сошников в эффектном сольном проходе отквитал одну шайбу, 2:1. Но этот гол не помог уфимцам, как не помог и буллит, назначенный в ворота «Ак Барса» за три минуты до конца матча, — воспитанник казанского хоккея Майоров, форвард «Салавата Юлаева», не сумел переиграть Билялова. «Ак Барс» выиграл по делу, показав более цельную и организованную игру.

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). Шайбы забросили Ткачев (1), Азеведо (5) — Сошников (45). На 58-й минуте Майоров (СЮ) не реализовал буллит. Штраф: 14-31.

«Ак Барс»: Билялов. Викстранд — Ожиганов, Фрэттин — Кормье — Петров; Яруллин — Педан, Азеведо — Ткачёв — Зарипов; Хенкель — Журавлёв, Глухов — Михеев — Лукоянов; Абросимов — Лямкин, Фисенко — Ар.Галимов — Галиев; Воронков, Марушев.

В вечернем матче встречались «Барыс» и «Нефтехимик». Завтра казанцы сыграют с «Нефтехимиком».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.