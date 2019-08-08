Воспитанники Лаишевского детдома стали гостями открытой тренировки «Рубина»

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Подопечные Лаишевского детского дома посетили открытую тренировку казанского футбольного клуба «Рубин».



«Дети побывали с экскурсией на базе, познакомились с футболистами. В целом неплохо провели время», – рассказали в пресс-службе клуба.

При этом в пресс-службе отметили, что в дальнейшем команда продолжит проводить подобные мероприятия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Лаишевский детский дом отмечен благодарностью Минобрнауки РТ за вклад в развитие социальной инклюзии.

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