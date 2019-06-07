Лаишевский детдом отмечен благодарностью Министерства образования и науки РТ

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В КЦ «Московский» города Казани состоялся благотворительный концерт в рамках инклюзивного проекта «Мы вместе», на котором свои таланты продемонстрировали и воспитанники Лаишевского детского дома, пишет газета «Камская новь».

Дети с особенностями развития выступили на одной сцене с участниками известных творческих коллективов, представив вокальные и хореографические номера. Юные артисты делились со зрителями позитивными эмоциями и хорошим настроением.





Выступление лаишевской воспитанницы Арианны Литовченко в сопровождении артистов камерного балета «Пантера» не смогло оставить зал равнодушным. Девочка отлично выступила и покорила публику своей артистичностью.



В финале мероприятия заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова вручила благодарственные письма коллективам, участвующим в данном проекте.

Работа коллектива Лаишевского детского дома была также отмечена благодарностью Министерства образования и науки РТ.

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