Фарид Мухаметшин призвал глав муниципалитетов активнее решать вопросы занятости на селе

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Занятость на селе и уровень зарплат зависят не только от самих сельчан, но и от активности руководителей поселений. Об этом заявил сегодня Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на семинаре-совещании в Аксубаевском районе республики.

Как сообщает пресс-служба парламента Татарстана, участниками семинара стали главы районов и сельских поселений, руководители личных подсобных хозяйств и семейных ферм, представители фермерских ассоциаций, потребительских обществ и сельхозкооперативов из 11 муниципальных образований региона.

Открывая совещание, Фарид Мухаметшин отметил, что сегодня более половины объема сельхозпродукции республики приходится на фермерские хозяйства и частные подворья. Среди наиболее важных проблем обустройства села глава парламента РТ назвал занятость сельского населения и обеспечение высокой доходности сельского труда. «У сельчан должна быть работа, и это зависит не только от них самих, но и от активности руководителей поселений. В республике есть прекрасно работающие главы муниципалитетов, которые добились высоких результатов, поддерживая деловую активность населения», – сказал он.

«Включение сельчан в работу по месту жительства – приоритетная задача на сегодня», – подчеркнул Председатель Госсовета.

В ходе совещания Мухаметшин обратил внимание на то, что за последние 20 лет численность сельского населения Татарстана снизилась более чем на 100 тыс. человек и составляет сейчас около 900 тыс. «Нас беспокоит, что сельское население уменьшается, стареет, – отметил глава парламента республики. – Значит, нужно искать новые пути решения этой проблемы и активизировать уже начатую работу – развивать сельский бизнес, фермерство, содействовать самозанятости через гранты, государственную поддержку».

Речь, по словам Фарида Мухаметшина, идет не только и даже не столько о продовольственной безопасности республики, сколько о сохранении традиций и национальной культуры, сельского уклада жизни. Ведь именно на селе лучше всего сохраняется родной язык, а также обычаи многонационального народа республики.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, ежегодно на поддержку малых форм направляется более 2 млрд рублей из федерального и республиканского бюджета, причем почти 1,4 млрд рублей составляет грантовая поддержка. К прошлому году, по словам главы Минсельхозпрода, поддержка выросла более чем на полмиллиарда рублей.

Среди наиболее популярных – программы по субсидированию ЛПХ на сохранение коров, строительство мини-ферм, приобретение нетелей и птицы. За пять лет построено свыше 1,8 тыс. мини-ферм, в том числе 257 в этом году.

Одним из важных инструментов сохранения живности на подворье является арендная плата за паевые земли, считает глава профильного министерства. Рекомендуемый ее размер – 750 рублей за гектар. Марат Ахметов настойчиво попросил всех руководителей муниципалитетов обратить на это внимание.

Все последние годы динамично развиваются фермерские хозяйства, ежегодно прирастая на 15–20% в объемах валовой продукции. Благодаря грантовым программам поддержки численность поголовья у фермеров по всем видам скота выросла вдвое, а птицы – почти втрое. В этом году по итогам конкурсов 135 КФХ получили гранты на сумму 600 млн рублей. «Сумму гранта нужно увеличивать, чтобы грантополучатели могли довести до конца свой проект, реализовать его в полном объеме, пусть будет меньше число КФХ, но сумма гранта выше», – заметил Марат Ахметов.

Приоритетным направлением на ближайшие годы глава профильного ведомства назвал развитие сельхозкооперативов. По федеральной программе гранты на сумму 88 млн рублей уже получили четыре кооператива, заканчивается прием заявок по второму этапу конкурса. Второй год работает республиканская программа поддержки начинающих кооперативов. Два дня назад в республике был запущен «Агростартап» в рамках национального проекта по грантовой поддержке начинающих фермеров.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.