Татар-информ

8 августа 2019, 16:36

Общество

В транспортном реестре татарстанцы могут узнать, каким автобусам разрешено перевозить пассажиров

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Общество

В транспортном реестре татарстанцы могут узнать, каким автобусам разрешено перевозить пассажиров

Фото: архив, Султан Исхаков

В республике лицензии на перевозки пассажиров автобусами получили 764 перевозчика.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Жители Татарстана могут получить полную информацию об автобусных перевозчиках в созданном реестре транспортных средств. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Олег Ядренкин.

«Создание реестра – это в какой-то степени возвращение к тем лицензионным карточкам, которые действовали до 2011 года. Получается, что если транспортного средства нет в реестре, то нам нем запрещена перевозка и оно работает незаконно. К его владельцу могут быть применены штрафные санкции как за работу без лицензии, так и за нарушение лицензионных требований. Реестр дает возможность посмотреть, занимается ли транспортное средство правильной перевозкой. Он размещен на нашем сайте, мы его регулярно обновляем», – рассказал собеседник информагентства.

По словам Олега Ядренкина, на сегодня в Татарстане лицензировано 764 перевозчика, которые осуществляют как коммерческие, так и собственные перевозки пассажиров. «Из них около 40% приходится на перевозки собственных пассажиров, а 60% – на коммерческие и собственные. До 29 июня был переходный период, чтобы перевозчики смогли оформить лицензии», – уточнил он.

Замначальник управления добавил, что определить, сколько всего перевозчиков должно получить лицензии несколько проблематично. «Раньше у нас были лицензионные карточки, но они отменены. Утеряна уникальная база перевозчиков и автобусов, которые используются для перевозок пассажиров. Сегодняшние изменения законодательства позволяют создать такую базу, знать о перевозчиках практически все. То есть, на каких автобусах они будут перевозить, год выпуска транспортного средства, подвижной состав», – заметил он.

В Татарстане до 1 марта по лицензии осуществляли перевозки 272 субъекта, продолжил Олег Ядренкин. «Это были регулярные перевозки пассажиров на городских, пригородных, междугородних маршрутах. На сегодня из этих 272 перевозчиков лицензировано 185, что составляет около 70%. Из них не получили лицензии 87 перевозчиков. И здесь может быть ряд объективных и субъективных причин вплоть до того, что они прекратили деятельность по перевозке пассажиров», – заключил он.

В России с 1 марта вступил в силу федеральный закон, вносящий изменения в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. С 29 июня действует запрет перевозок пассажиров автобусами без лицензии. 

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