Татар-информ

8 августа 2019, 13:28

Общество

В Татарстане с начала действия запрета на перевозки пассажиров без лицензии выявлено 19 нарушений

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Общество

В Татарстане с начала действия запрета на перевозки пассажиров без лицензии выявлено 19 нарушений

Фото: архив

Запрет на автобусные перевозки пассажиров без лицензии вступил в силу с 29 июня.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане с 29 июня зафиксировано 19 случаев перевозки пассажиров автобусами без лицензии. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Олег Ядренкин.

В России с 29 июня вступил в силу запрет перевозок пассажиров автобусами без лицензии, напомнил собеседник информагентства. «До 29 июня был переходный период, когда мы не применяли административные санкции, но контроль за перевозчиками осуществлялся, рейды проводились. На сегодня выявлено 19 фактов работы без лицензии, по ним составлены протоколы и переданы на рассмотрение в судебные органы, пока решений нет», – рассказал он.

По словам Олега Ядренкина, к работе по выявлению нарушителей подключилось и ГИБДД. «На сегодня в наше управление они направили около 30 рапортов, связанных с работой без лицензии, из них 50% – по Татарстану, остальные касаются нарушителей из других областей. Документы направлены по месту регистрации этих транспортных средств», – отметил он.

С 1 марта вступил в силу федеральный закон, вносящий изменения в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.  

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