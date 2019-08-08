В ОНФ предложили позволить россиянам иногда работать удаленно

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Представители «Общероссийского народного фронта» направили в Минтруд предложение позволить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно, пишут «Известия».

ОНФ посоветовало министерству ввести в 16-ю главу Трудового кодекса о режиме рабочего времени понятие «временная удаленная работа», чтобы при необходимости, в связи с личными обстоятельствами, установить такой распорядок с письменного согласия сторон.

Отмечается, что Минтруд уже получил письмо от ОНФ, и оно будет рассмотрено в установленный срок.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на сегодняшний день в Татарстане в службах занятости населения в качестве безработных официально зарегистрировано 11261 человек, это на 79 человек меньше, чем неделей ранее.

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