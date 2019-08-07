Татар-информ

7 августа 2019, 22:14

Общество

Минтруд РТ: За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 11261 человека

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Общество

Минтруд РТ: За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 11261 человека

На рынке труда республики работодатели предлагают более 46,6 тысяч вакансий.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). На сегодняшний день в Татарстане в службах занятости населения в качестве безработных официально зарегистрирован 11261 человек. Это на 79 человек меньше, чем неделей ранее. Об этом информирует пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения республики, равна 46609 вакансиям. За отчетную неделю работодатели предложили 4564 вакантных рабочих места», — сказано в сообщении.

Таким образом, на каждого безработного жителя республики условно приходится четыре свободные вакансии. За прошедшую неделю были признаны безработными 490 татарстанцев, при этом 434 из них ранее имели работу. 24 человека приобрели статус безработных в связи с ликвидацией организации либо с сокращением численности или штата работников.
 

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