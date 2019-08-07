Пасмурная и влажная погода сохранится в Татарстане

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Завтра, 8 августа, в Татарстане немного потеплеет, но погода на территории республики останется пасмурной и влажной.

Ночью местами пройдут небольшие дожди, но днем осадки ожидаются уже по всему региону. Ветер поменяет направление с западного на юго-западное – в отличие от сегодняшнего дня, он будет умеренным, информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 7 градусов выше нуля. В светлое время суток температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. Теплее всего будет на юге и юго-западе республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что теплая погода вернется в Татарстан не раньше 8 августа.

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