Теплая погода вернется в Татарстан не раньше 8 августа

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Завтра, 6 августа, в большинстве районов Татарстана ожидаются дожди, сильный западный ветер порывами до 18 — 23 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.

«Ночью температуры воздуха будут понижаться до +7..+12°, днем не выше +11..+16°», — говорится в сообщении.

Ночью 7 августа ожидается от 6 до 12 градусов тепла, а максимальные температуры днем 7 августа составят 14 — 19 градусов выше нуля. Ночью местами, а днем в большинстве районов прогнозируются дожди.

Днем 8 августа ожидается потепление, максимальные температуры составят 19 — 24 градуса тепла. В отдельных районах республики возможны грозы и сильный ветер порывами до 15 — 18 м/с.

Ранее в МЧС напомнили татарстанцам об осторожности во время сильного ветра и грозы.

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