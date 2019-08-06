(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Казани девятимесячная девочка скончалась после того, как ее избил знакомый матери, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Тело ребенка со следами побоев и черепно-мозговой травмой нашли минувшей ночью в квартире одного из домов на улице Фаттаха.

«По предварительным данным, накануне к матери девочки пришел в гости знакомый. Когда женщина отлучилась в магазин, девочка начала капризничать, после чего мужчина ее избил. Вернувшись домой, женщина заметила травмы, однако к врачам не обратилась, а через несколько часов девочка умерла», – рассказал Шептицкий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Идет расследование.

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