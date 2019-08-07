Татар-информ

7 августа 2019, 16:10

Политика

«Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене на выборах в Госсовет РТ

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Политика

«Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене на выборах в Госсовет РТ

Фото: Рамиль Гали

В сентябре в Татарстане состоятся выборы депутатов республиканского парламента шестого созыва.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В ЦИК РТ прошла жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах в Госсовет РТ по единому республиканскому избирательному округу. Первый номер в бюллетене получила «Единая Россия».

«Точно знаю, что избиратель будет выбирать не по номеру списка, а по тем конкретным, реальным делам, которые партия осуществляет в республике. Мы сейчас развернули очень масштабную программу, в рамках которой в ежедневном режиме встречаемcя с избирателями. Это более 500 встреч в мобильных приемных, свыше 300 встреч во дворах – проект "Наш двор". Мы пикетов за это время провели только более 950, несмотря на погоду», – прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Кондратьев.

Он подчеркнул, что единороссов ждет «очень тяжелая и напряженная работа, потому что вопросы, которые задают избиратели, непростые». «Но у нас есть ориентир. В прошлую избирательную кампанию 2014 года мы выполнили порядка 80% всех наказов населения. Сейчас их больше, поскольку проектов много, и это усилит нагрузку на депутатов Госсовета, чтобы сохранить темп развития республики», – сказал Кондратьев.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоятся 8 сентября.  

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