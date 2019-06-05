Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва назначены на 8 сентября

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоятся 8 сентября. Эту дату сегодня назначили на 48-м заседании республиканского парламента.

В текущем году истекает срок полномочий Государственного Совета Татарстана пятого созыва, напомнил глава парламента Фарид Мухаметшин.

«Выборы депутатов Госсовета назначаются парламентом республики. Днем голосования на выборах в органы государственной власти РТ является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий. В этом году – это 8 сентября. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования», – отметил Председатель Госсовета РТ.

На заседании парламентарии рассмотрели вопрос «О назначении выборов депутатов Государственного Совета РТ шестого созыва».

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