Один из пострадавших при столкновении двух легковых авто в Альметьевском районе скончался в больнице

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Один из семи пострадавших при столкновении двух легковых авто в Альметьевском районе Татарстана скончался в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«Один пострадавший сегодня скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью. Еще два человека находятся в реанимации МСЧ "Татнефть". Еще четырех человек медики отпустили домой на амбулаторное лечение», – отметила пресс-секретарь ведомства Альфия Хасанова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ранним утром на трассе Казань – Оренбург столкнулись «Лада Ларгус» и «Лада» 12-й модели.





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