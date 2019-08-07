(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Семь человек пострадали при столкновении двух легковых авто в Альметьевском районе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы ДТП.

«Авария случилась сегодня около половины пятого утра. Неподалеку от Нижней Мактамы на трассе Казань – Оренбург столкнулись "Лада Ларгус" и "Лада" 12-й модели», – рассказали очевидцы.

В результате аварии водитель 12-й «Лады», а также водитель и пять пассажиров «Ларгуса» попали в больницу. Пострадавших доставили в Альметьевск в медсанчасть «Татнефть».

Подробности уточняются.

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