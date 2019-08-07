Отбор в школу синхронного плавания Татьяны Покровской состоится в Казани

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Казани 10 и 11 сентября пройдет конкурсный отбор в школу заслуженного тренера России по синхронному плаванию Татьяны Покровской. Об этом сообщает пресс-служба Федерации синхронного плавания.

Конкурсные испытания будут организованы в плавательном бассейне «Олимпиец» (Горьковское шоссе, д. 160). Их график и программа будут уточняться. «Отбор спортсменов проведет заслуженный тренер России, главный тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна Покровская», – отмечается в сообщении.

Участниками испытаний могут стать юноши и девушки 2004-2005 годов рождения (8-й класс) с разрядом не ниже первого или званием «Кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию», а также юноши и девушки 2002-2003 годов рождения (9-й класс) с разрядом «Кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию» или званием «Мастер спорта России по синхронному плаванию».

У претендентов должны обязательно быть при себе: медицинская справка по форме 086-У, оригиналы документа, удостоверяющего личность, разрядной книжки или удостоверения мастера спорта России по синхронному плаванию, соответствующая спортивная форма. Более подробно о предстоящем отборе можно узнать по телефону: 8-929-720-13-12 и на сайте Федерации синхронного плавания России.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», решение об открытии в Казани школы синхронного плавания было принято этой весной на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с наставником национальной сборной Татьяной Покровской.

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